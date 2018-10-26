«Барыс» — «Витязь»: Даррен Диц подрался с Геннадием Столяровым

Нападающий «Витязя» Геннадий Столяров и защитник «Барыса» Даррен Диц организовали кулачный бой на последней минуте матча, который состоялся в Астане.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Никиты Михайлиса гости ответили результативным броском Миро Аалтонена, реализовавшего численный перевес. Вторая 20-минутка оказалась успешной для подопечных Андрея Скабелки, организовавших два взятия чужих ворот – Андре Петерссон реализовал большинство, а Роман Старченко отличился в равных составах. Третий период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами.

«Барыс» продлил победную серию до четырёх матчей, а гости потерпели третье поражение подряд.