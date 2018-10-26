«Йокерит» победил «Спартак» в Таллине, отыграв дефицит в две шайбы

«Йокерит» и «Спартак» выясняли отношения в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Таллине на арене «Тондираба» и закончился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Лаури Марьямяки.



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В первом игровом отрезке московский клуб трижды огорчил номинальных хозяев стараниями Бена Максвелла, Андрея Кутейкина и Энвера Лисина, на что «шуты» ответили результативным броском Брайана О’Нилла. Во второй трети встречи дружина Лаури Марьямяки сумела восстановить равновесие. Йон Норман и Ессе Йоэнсуу поразили ворота красно-белых, две шайбы разделил отрезок в 1 минуту 12 секунд. Третий период завершился без голов, и судьбу противостояния решил овертайм, где победу финской команде принёс Стив Мозес.

«Йокерит» выиграл 4-й матч подряд, а московская команда прервала серию из двух побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.