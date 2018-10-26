Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Йокерит» победил «Спартак» в Таллине, отыграв дефицит в две шайбы

«Йокерит» победил «Спартак» в Таллине, отыграв дефицит в две шайбы
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» и «Спартак» выясняли отношения в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Таллине на арене «Тондираба» и закончился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Лаури Марьямяки.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом игровом отрезке московский клуб трижды огорчил номинальных хозяев стараниями Бена Максвелла, Андрея Кутейкина и Энвера Лисина, на что «шуты» ответили результативным броском Брайана О’Нилла. Во второй трети встречи дружина Лаури Марьямяки сумела восстановить равновесие. Йон Норман и Ессе Йоэнсуу поразили ворота красно-белых, две шайбы разделил отрезок в 1 минуту 12 секунд. Третий период завершился без голов, и судьбу противостояния решил овертайм, где победу финской команде принёс Стив Мозес.

«Йокерит» выиграл 4-й матч подряд, а московская команда прервала серию из двух побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
4 : 3
1:3, 2:0, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
0:1 – Максвелл (Карсумс, Косов) – 04:05 (5x5), 0:2 – Кутейкин (Хохлачёв) – 08:19 (5x5), 1:2 – О'Нилл (Грант) – 13:53 (5x4), 1:3 – Лисин – 15:09 (5x5), 2:3 – Норман (Йенсен, Йоэнсуу) – 30:33 (5x5), 3:3 – Йоэнсуу (Грант, О'Нилл) – 31:45 (5x4), 4:3 – Мозес (Лепистё) – 62:25 (3x3)
Совсем нюх потеряли. 9 игроков, разучившихся забивать в КХЛ
Здесь хоккеисты с именем.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент