Гол Херсли помог СКА победить в Риге и прервать серию из двух поражений

Рижское «Динамо» встречалось со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице Латвии и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Подопечные Ильи Воробьёва оказались в роли отыгрывающейся стороны после того, как Линус Виделль огорчил Игоря Шестёркина на старте второго периода. Клуб из Санкт-Петербурга восстановил равновесие спустя 37 секунд благодаря точному броску Владислава Гаврикова. Гости вышли вперёд на 45-й минуте стараниями ещё одного защитника, Патрика Херсли, забросившего 10-ю шайбу в нынешнем сезоне, и этот счёт сохранился до финальной сирены.



СКА прервал серию из двух поражений, ранее питерская команда проиграла ЦСКА (1:2 Б) и «Салавату Юлаеву» (1:2).

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.