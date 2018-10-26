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Гол Херсли помог СКА победить в Риге и прервать серию из двух поражений

Гол Херсли помог СКА победить в Риге и прервать серию из двух поражений
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» встречалось со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице Латвии и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Подопечные Ильи Воробьёва оказались в роли отыгрывающейся стороны после того, как Линус Виделль огорчил Игоря Шестёркина на старте второго периода. Клуб из Санкт-Петербурга восстановил равновесие спустя 37 секунд благодаря точному броску Владислава Гаврикова. Гости вышли вперёд на 45-й минуте стараниями ещё одного защитника, Патрика Херсли, забросившего 10-ю шайбу в нынешнем сезоне, и этот счёт сохранился до финальной сирены.

СКА прервал серию из двух поражений, ранее питерская команда проиграла ЦСКА (1:2 Б) и «Салавату Юлаеву» (1:2).

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 2
0:0, 1:1, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Виделль – 20:23 (5x5), 1:1 – Гавриков (Карпов, Дацюк) – 21:00 (5x5), 1:2 – Херсли (Гусев) – 44:53 (5x5)
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