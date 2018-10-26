Защитник СКА Патрик Херсли вышел на первое место в списке бомбардиров КХЛ

Защитник СКА Патрик Херсли вышел на первое место в списке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.



Таблица бомбардиров КХЛ



Шведский спортсмен отметился победной шайбой в гостевой игре с рижским «Динамо» (2:1) и набрал 25-е (10+15) очко в нынешнем сезоне. Херсли имеет одинаковое количество баллов с защитником рижан Мэтью Майоне, однако у игрока с итальянским паспортом на четыре гола меньше. Нападающий клуба из Санкт-Петербурга Никита Гусев также набрал 25-е (7+18) очко, отметившись результативной передачей на Херсли.



В пятёрку бомбардиров лиги входят также нападающий рижского «Динамо» Линус Виделль, набравший 24 (12+12) очка, и форвард «Автомобилиста» Найджел Доус, у которого 23 (7+16) балла.

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