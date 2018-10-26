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Никитин: выставочная игра в Вене не стала встряской для ЦСКА

Никитин: выставочная игра в Вене не стала встряской для ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Слованом» (9:0) в вынесенном матче в Вене.

«Игра у нас получилась, ребята показали хороший хоккей. Много было болельщиков из России, мы рады их порадовать. Играли до конца и заслуженно победили.

Повлияла ли на игроков ЦСКА смена обстановки? У нас достаточно опытная команда. Ребята поиграли в НХЛ и сборной. Я не думаю, что это была встряска. Скорее, повлияли полные трибуны и пара дней отдыха. Я не держал в уме, что этот матч — реклама КХЛ. Я не менеджер, а тренер и сосредотачиваюсь только на хоккее», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

28 октября в Вене состоится ещё один матч КХЛ — «Слован» встретится со СКА.

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