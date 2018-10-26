Александр Марчук назначен исполняющим обязанности гендиректора «Динамо» Мн

Александр Марчук назначен исполняющим обязанности генерального директора минского «Динамо», утверждает официальный сайт клуба.



До этого специалист работал в «Динамо» в должностях начальника управления правовой и кадровой работы и помощника гендиректора по безопасности. До карьеры в хоккее Марчук работал в КГБ Беларуси.



Ранее стало известно, что пост генерального директора покинул Анатолий Курилец. Это произошло по личной инициативе функционера в связи с окончанием контракта. Курилец был назначен генеральным директором «зубров» осенью 2016 года.



В настоящий момент минчане занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Горди Дуайера потерпели поражения в десяти последних встречах регулярного чемпионата.

Анатолий Курилец покидает пост генерального директора минского «Динамо»