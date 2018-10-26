Уланов: «Спартак» дотерпел до овертайма, но там команде немного не повезло

Тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился эмоциями после поражения от «Йокерита» (3:4 ОТ) в матче, который состоялся в Таллине. В ходе игры красно-белые выигрывали со счётом 2:0 и 3:1.



«Это была интересная игра с достойным соперником. В начале матча преимущество было на нашей стороне, однако во втором периоде мы его упустили — последовал ряд удалений, и «Спартак» пропустил два гола. Прекрасно знали, что «Йокерит» отлично играет в большинстве, тем не менее удаления нас подвели. Третий период был более-менее равным, дотерпели до овертайма, но там команде немного не повезло.



Отдельно хотел бы отметить атмосферу на сегодняшнем матче и поддержку болельщиков как с одной, так и с другой стороны. Благодарим и местных, и тех болельщиков «Спартака», которые специально приехали. Поддержка была просто замечательная.



Чем был продиктован выбор вратаря? Юлиус Гудачек провёл до этого несколько игр, и мы решили дать ему отдохнуть. Думаю, Никита Беспалов сыграл здорово, несколько раз оставлял нас в игре», — цитирует тренера пресс-служба «Спартака».

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