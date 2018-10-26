Лундквист: у «Рейнджерс» достаточно хорошая команда, чтобы попасть в плей-офф

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист считает, что его команда способна прибавить. В настоящий момент «синерубашечники» занимают предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции.
«Я вижу потенциал. Хочу верить, что мы можем побеждать. Я и правда в это верю. Думаю, что мы можем выйти в плей-офф. Считаю, что у нас для этого достаточно хороший коллектив.
Команде удаются многие хорошие вещи, поэтому очень обидно проигрывать так часто. Мне кажется, что мы играем достаточно хорошо, чтобы рассчитывать на победы. Просто команде не хватает одного-двух эпизодов. В общем, надо придерживаться курса, сохранять уверенность в себе, и тогда мы сможем прибавить и выигрывать чаще», — цитирует голкипера официальный сайт НХЛ.
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