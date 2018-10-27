Таффе — о 0:9 от ЦСКА: плохой старт решил исход матча

Нападающий «Слована» Джефф Таффе прокомментировал поражение от ЦСКА (0:9) в вынесенном матче, который состоялся в Вене.



«Плохой старт решил исход матча, нужно перестроиться прямо сейчас. У нас не было шанса вернуться в игру, они реализовывали практически каждую свою возможность в этом матче. ЦСКА сыграл отлично в защите, не только в нападении. Были шансы, но вратарь соперника сыграл надёжно. Нужно выкинуть этот матч из головы, здесь не было ничего хорошего. Если этого не случится, то такие же проблемы будут в воскресенье. Нужно было помогать нашим вратарям, они спасали для нас матчи в сезоне, а мы их так бросили сегодня», — передаёт слова Таффе корреспондент «Чемпионата».



28 октября Слован проведёт ещё одну игру в столице Австрии, на этот раз соперником клуба из Братиславы будет питерский СКА.

ЦСКА опозорил «Слован» в Вене. Это реклама КХЛ или антиреклама? Команда Никитина перестаралась. 9:0 – это слишком.