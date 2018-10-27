4 очка Рантанена помогли «Колорадо» обыграть «Оттаву», у Задорова «-1»

«Колорадо Эвеланш» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 6:3 (0:2, 2:1, 4:0) в пользу хозяев. Решающим в матче стал 3-й период, в котором «Эваланш» удалось забросить 4 шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал Микко Рантанен, набравший 4 (1+3) очка. По три балла записали на свой счёт: Габриэль Ландеског (1+2), Натан Маккиннон (1+2) и Тайсон Бэрри (0+3). Дублем в составе «Оттавы» отметился Мэтт Дюшейн.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 49 секунд, провёл 3 силовых приёма и окончил матч с показателем «-1». Владислав Каменев очков не набрал. Семён Варламов провёл матч в запасе.