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4 очка Рантанена помогли «Колорадо» обыграть «Оттаву», у Задорова «-1»

4 очка Рантанена помогли «Колорадо» обыграть «Оттаву», у Задорова «-1»
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 6:3 (0:2, 2:1, 4:0) в пользу хозяев. Решающим в матче стал 3-й период, в котором «Эваланш» удалось забросить 4 шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал Микко Рантанен, набравший 4 (1+3) очка. По три балла записали на свой счёт: Габриэль Ландеског (1+2), Натан Маккиннон (1+2) и Тайсон Бэрри (0+3). Дублем в составе «Оттавы» отметился Мэтт Дюшейн.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 49 секунд, провёл 3 силовых приёма и окончил матч с показателем «-1». Владислав Каменев очков не набрал. Семён Варламов провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2018, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
6 : 3
0:2, 2:1, 4:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Дзингел (Шабо, Тирни) – 02:42 (5x5), 0:2 – Дюшейн (Сеси, Уайт) – 10:27 (5x5), 1:2 – Жирар (Ландеског, Джонсон) – 30:20 (5x5), 1:3 – Дюшейн (Уайт) – 30:32 (5x5), 2:3 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 34:32 (5x4), 3:3 – Сёдерберг (Калверт, Бэрри) – 41:00 (5x4), 4:3 – Ландеског (Рантанен, Бэрри) – 46:14 (5x5), 5:3 – Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 48:38 (5x5), 6:3 – Ньето (Маккиннон, Рантанен) – 55:33 (5x5)
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