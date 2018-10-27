Йео: я не буду тренировать так, чтобы просто сохранить работу в «Сент-Луисе»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал возможность своего увольнения из клуба. Его команда проиграла семь матчей из девяти.



«Чёрт, моя работа сейчас должна быть под вопросом. Однако я не буду тренировать так, чтобы сохранить свою работу. Я буду продолжать тренировать так, чтобы выиграть Кубок Стэнли.



Я верю в этот коллектив, так что в течение каждого дня я буду стараться это делать. Я считаю, что это правильно. Но что важно… Знаете, я много как пытался их мотивировать, но сейчас самое главное держаться вместе. На завтрашней тренировке мы будем сконцентрированы именно на этом.



В свете приобретений в начале года от нас и у нас были определённые ожидания. Но, возможно, мы сами стали заложниками этого. Не знаю, наверное мы думали, что нам будет немного попроще или что-то ещё. Но факт в том, что нам не удался желаемый старт. А теперь, наверное, у нас нет уверенности. И никто нам её не даст. Мы должны поработать, чтобы её вернуть», — цитирует тренера официальный сайт лиги.