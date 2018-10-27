«Каролина» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б. Видеообзор матча

«Каролина Харрикейнз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий буллит исполнил Брок Макгинн.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи «Каролина Харрикейнз» — «Сан-Хосе Шаркс».

Самым результативным игроком в составе «Каролины» стал Теуво Терявяйнен, набравший 2 (1+1) очка. Защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс отметился двумя результативными передачами. Голкипер гостей Аарон Делл отразил 38 бросков.



Российские нападающие «Харрикейнз» Андрей Свечников и Валентин Зыков очков не набрали.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19