Нильссон: слишком часто думал на льду во время игры «Ванкувера»

Голкипер клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Андерс Нильссон поделился деталями вратарской игры.



«Если во время матча будешь думать, как надо сыграть, ничего хорошего из этого не получится. Думая об этом, обычно отстаёшь от развития событий и чувствуешь себя не очень комфортно. Вратарь действует лучше всего, когда просто играет, а не думает, как сыграть.



Вратарю трудно вносить коррективы в игру в ходе сезона. Спросите любого вратаря после хорошо проведённого матча: „О чем ты думал?“ Обычно во время матча не думаешь, просто играешь, отслеживаешь шайбу. А когда пытаешься что-то изменить, приходится думать, потому что навыка еще нет. В первой игре сезона слишком часто думал на льду, намного чаще, чем надо», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.