Итоги дня в АХЛ для россиян: Самсонов остался в запасе, у Гурьянова — два очка

Сегодня в Американской хоккейной лиге было сыграно одиннадцать матчей, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов. Голкипер Илья Самсонов остался на скамейке «Херши», голевой пас и заброшенную шайбу записал на свой счёт форвард «Техаса» Денис Гурьянов, у Игоря Швырёва — результативная передача.



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