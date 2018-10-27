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Итоги дня в АХЛ для россиян: Самсонов остался в запасе, у Гурьянова — два очка

Итоги дня в АХЛ для россиян: Самсонов остался в запасе, у Гурьянова — два очка
Хоккей / НХЛ

Сегодня в Американской хоккейной лиге было сыграно одиннадцать матчей, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов. Голкипер Илья Самсонов остался на скамейке «Херши», голевой пас и заброшенную шайбу записал на свой счёт форвард «Техаса» Денис Гурьянов, у Игоря Швырёва — результативная передача.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Волков (н)

Швырёв (н)

Абрамов (н)

Тренин (н)

Гурьянов (н)

Сошников (н)

Летунов (н)

Валиев (з)		«Сиракьюз»

«Колорадо»

«Кливленд»

«Милуоки»

«Техас»

«Сан-Антонио»

«Сан-Хосе»

«Стоктон»		0

0+1

0

0

1+1

0

0

0		2

0

0

0

0

2

0

0		2

0

0

1

1

2

1

0		-1

+2

0

+1

+2

0

-1

0
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