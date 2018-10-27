Итоги дня в АХЛ для россиян: Самсонов остался в запасе, у Гурьянова — два очка

Сегодня в Американской хоккейной лиге было сыграно одиннадцать матчей, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов. Голкипер Илья Самсонов остался на скамейке «Херши», голевой пас и заброшенную шайбу записал на свой счёт форвард «Техаса» Денис Гурьянов, у Игоря Швырёва — результативная передача.
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