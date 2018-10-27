Стин — о серии поражений «Сент-Луиса»: мы не такие, все это знают

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александер Стин поделился мнением о возможном пути выхода команды из кризиса. Игрок отметил, что клубу нужно просто вернуться к структурной работе.



Напомним, «блюзмены» сумели выиграть только два матча из девяти в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



«Мы играем, как аутсайдеры лиги? Мы не такие, все это знают. Надо просто вернуться к работе, а мы соперников не перерабатываем. Они это делают с нами. Надо вернуться к структурной работе. Чётко и просто», — приводит слова Стина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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