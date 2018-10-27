«Авангард» расторг контракт с Александром Пережогиным

Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с нападающим Александром Пережогиным, информирует официальный сайт команды.



35-летний хоккеист играл в омском клубе последние восемь лет – с 2010 года. Также в «Авангарде» он начинал взрослую карьеру. В нынешнем сезоне Пережогин сделал семь голевых передач в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись заброшенными шайбами при показателе полезности "+3" и двух минутах штрафного времени. Опытный форвард проводил на льду в среднем 10 минут за игру. В КХЛ игрок принял участие в 643 матчах, забил 189 голов и отдал 187 передач.



Контракт Пережогина с «Авангардом» был рассчитан до конца сезона.



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