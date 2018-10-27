Как стало известно «Чемпионату», Никита Квартальнов стал хоккейным агентом. Сын главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова, после того как не прошёл просмотр в финском «Пеликанс», принял решение завершить карьеру игрока. С недавнего времени 24-летний Квартальнов занимается агентской деятельностью.



В прошлом сезоне 24-летний Квартальнов выступал в Высшей хоккейной лиге за «Химик». В 37 матчах регулярного чемпионата форвард забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач. В 3 играх плей-офф на счету форварда 1 (0+1) очко.



Также Квартальнов-младший выступал за новосибирскую «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик» и московский ЦСКА. В общей сложности хоккеист принял участие в 131 матче КХЛ и отметился 11 (7+4) баллами.

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