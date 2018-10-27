Дюшейн: люди должны знать — я делал в «Колорадо» всё что мог

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мэтт Дюшейн поделился подробностями ухода из «Колорадо Эвеланш».



«Люди должны знать… я делал все что мог, когда играл за команду. Можно было просто отыграть два года и ничего не говорить. Тогда бы меня по-другому встретили. Я обсуждал этот вопрос с генеральным менеджером „Колорадо“ Джо Сакиком. Сказал, что не хочу ставить команду в тяжелое положение, если уйду. Мы говорили об этом. Когда игрок просит об обмене, он становится злодеем. Но над этим работали обе стороны. Мне кажется, Джо понимал, что обмен — лучший вариант для меня. И я благодарен ему за это», — приводит слова Дюшейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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