Евгений Коротков подписал полноценный контракт с «Северсталью»

Череповецкая «Северсталь» подписала с нападающим Евгением Коротковым полноценный контракт до конца сезона, информирует официальный сайт команды. Напомним, форвард ранее находился в Череповце на пробном соглашении, успел провести два матча и отдать одну результативную передачу при показателе полезности «0» и нуле минут штрафа.



30-летний Коротков начинал заниматься хоккеем в школе московского «Спартака». Дебютировал на профессиональном уровне в составе столичных «Крыльев Советов». На высшем уровне защищал цвета московских «Крыльев Советов» и ЦСКА, хабаровского «Амура», нижнекамского «Нефтехимика» и уфимского «Салавата Юлаева».



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