Ян Коварж: постоянно задаю себе вопрос, зачем «Айлендерс» вообще меня подписал

Бывший форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж, чей однолетний односторонний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» был аннулирован до начала регулярного чемпионата, раскрыл детали взаимоотношений с «островитянами».



«Вышло так, что с «Айлендерс» я не мог даже тренироваться. Две недели без тренировок, только бег. Думаю, моя самая большая ошибка, что не попал в число четырёх центрфорвардов «островитян» в тренинг-кемпе. Хотя, если бы забил голов шесть, то место, наверное получил бы. Я сыграл только четыре контрольные встречи. Трудно судить, но потом клуб сделал всё, чтобы от меня избавиться. Было неприятно, когда сообщили, что я не приехал в расположение фарм-клуба. Если бы мне сказали, что я должен привыкнуть в АХЛ к североамериканскому стилю, я бы поехал. Так же, как сейчас играю в «Провиденс». Но в тренировочном лагере у нас было 16 форвардов на односторонних контрактах плюс молодёжь в фарм-клубе. За те деньги, которые мне предложили, лучше наигрывать молодых, понимаю. Но снова и снова задаюсь вопросом: зачем меня тогда вообще подписывали? «Островитяне» не хотели видеть меня в АХЛ. Либо НХЛ, либо ничего. Был бы десятимиллионый контракт, поступили бы так же.



С генменеджером Лу Ламорелло я не общался, но поначалу всё было супер. Приехал в расположение «Айлендерс» заранее, мне помогли, позаботились о семье. Но в одно прекрасное утро они остановили меня и сказали, что не нужно больше ходить на тренировки, что они будут с агентом решать, что дальше делать. Я две недели сидел дома. В «Бриджпорт» отправлять меня тоже не хотели, не были в этом заинтересованы», — приводит слова Коваржа Isport.cz.



В первом же матче за «Провиденс Брюинз» Коварж забил гол.

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