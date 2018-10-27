Басков стал генеральным директором минского «Динамо»

Наблюдательный совет ЗАО ХК «Динамо-Минск» назначил нового генерального директора клуба, им стал 40-летний специалист Дмитрий Басков. Ранее исполняющим обязанности клуба был Александр Марчук.



Басков начинал карьеру в минской «Юности», позже выступал за «Кейп-Бретон», гродненский «Неман», «Брест», «Витебск», минский «Керамин» и вновь за «Юность».



В 2013 году Басков возглавил СДЮШОР БФСО «Динамо». Три года школа занимала первое место в республиканском медальном зачете. Самым успешным стал сезон-2016/17, когда все восемь команд финишировали в тройке призеров, а шесть из них завоевали золотые медали. Воспитанники динамовской школы регулярно вызываются в молодежные и юношеские сборные, а также привлекаются к основе «зубров».



Также с мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета.