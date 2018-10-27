Форвард «Оттавы» Смит сломал лицевую кость и выбыл из строя

Нападающий клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Зак Смит получил серьёзную травму во время встречи с «Колорадо Эвеланш», информирует Sportsnet. Как сообщил главный тренер команды Ги Буше, 30-летний нападающий сломал лицевую кость и выбыл на неопределённый срок.



В текущем регулярном чемпионате нападающий успел принять участие в девяти матчах и записать в актив 5 (2+3) баллов при показателе полезности "+2" и девяти минутах штрафного времени. Смит проводил на льду около 15 с половиной минут за матч.



В прошлом сезоне хоккеист сыграл в 68 матчах, сумев набрать 19 (5+14) очков при показателе полезности "-32" и 54 минутах штрафа.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19