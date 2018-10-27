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Стали известны составы на матч «Металлург» — «Динамо» М

Стали известны составы на матч «Металлург» — «Динамо» М
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 октября, начало — в 15:00 мск.

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Эллисон — Булирж;
Верещагин — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Кулёмин Н.;
Бирюков — Бобряшов, Варфоломеев — Шор — Чибисов;
Зайцев, Язьков — Любимов — Тимкин, Дорофеев.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко)
Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Макаров;
Волков — Никулин, Брюквин — Индрашис — Тарасов;
Вишневский — Миронов, Закриссон — Мозер — Кулемин В.;
Меньшиков — Пепеляев, Круглов — Игумнов — Панкратов.

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