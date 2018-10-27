Стали известны составы на матч «Металлург» — «Динамо» М

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 октября, начало — в 15:00 мск.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Эллисон — Булирж;

Верещагин — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Кулёмин Н.;

Бирюков — Бобряшов, Варфоломеев — Шор — Чибисов;

Зайцев, Язьков — Любимов — Тимкин, Дорофеев.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко)

Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Макаров;

Волков — Никулин, Брюквин — Индрашис — Тарасов;

Вишневский — Миронов, Закриссон — Мозер — Кулемин В.;

Меньшиков — Пепеляев, Круглов — Игумнов — Панкратов.