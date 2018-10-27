«Металлург» одолел дома московское «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал победу в матче с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:1. Команда Владимира Крикунова проиграла третий из четырёх матчей выездной серии.



Счёт был открыт уже на второй минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий команды гостей Патрик Закриссон. Через десять минут подопечные Йозефа Яндача сумели отыграться благодаря заброшенной шайбе Ииро Пакаринена. Во втором периоде гол в актив записал Деннис Расмуссен, тем самым выведя «Металлург» вперёд.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19