Плющев — об уходе Пережогина: преждевременное решение, «Авангард» ищет крайних

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал уход Александра Пережогина из «Авангарда».



«Давно знаю Сашу, с ним мы прошли огонь, воду и медные трубы. Он порядочный парень, до мозга костей боец. Очень командный игрок по характеру, в хоккее он никогда себя не жалел. На сегодняшний день у него не самая удачная статистика, наверное, именно это повлекло такое решение руководства клуба. Думаю, тренерский штаб ищет причины и «крайних» людей в этой ситуации. Пережогин – человек с опытом, омич и никогда не изменял своему клубу. Считаю, расторжение контракта – преждевременное решение, хотя мне сложно судить, что происходит в команде. Надо знать это досконально, а мы видим только внешнюю сторону происходящего.



Устал ли Пережогин от хоккея? Это надо спросить у Александра, мне сложно за него отвечать. Я с ним работал с большим удовольствием, всегда относился к нему с большим уважением и когда он решил себя проявить за океаном, и когда возвращался. Человек всегда полностью отдавал себя на площадке. Тренеры должны помогать игроку и использовать его лучшие качества не на 100, а на 180 процентов. Если они не знают, как это делать, тогда они принимают кардинальные меры», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Конец эпохи. И карьеры? В «Авангарде» попрощались с легендой Александр Пережогин устал от хоккея.