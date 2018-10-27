Яндач: «Металлург» уверен в Кошечкине, он хорошо делает свою работу

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги выигранной встречи с московским «Динамо» (2:1).



«Очень рады, что сегодня победили. Опять результат в один гол. Улучшили игру в обороне, в опасных моментах от соперника – Вася хорошо действовал. По нам было видно, что много сил потеряно в Екатеринбурге. Не смогли играть на должном уровне с первых минут, но потом добавляли, а в третьем периоде команда играла на победу. Могу сказать моим ребятам спасибо, что сделали сегодня хорошую работу.



Не думали ли поставить Загидулина после неудачи Кошечкина в прошлой игре? Нет, мы не думали над этим. Мы уверены и в Васе, и в Артёме. После третьего гола в Екатеринбурге мы сняли Кошечкина, чтобы придать команде новый импульс. Сегодня же он показал всем, что свою работу он делает хорошо», — цитирует Яндача официальный сайт «Металлурга».