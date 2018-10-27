Крикунов: оценю игру Шипачёва и Кагарлицкого 50 на 50, они проиграли микроматч

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:2).



«Мы удачно забили первый гол, старались, боролись, но, к сожалению, не смогли справиться с Васей Кошечкиным. У нашего вратаря Ивана Бочарова сын родился, Лев Иванович, почти Яшин. Иван играл хорошо, старался, но ему не помогли, когда добивали второй гол. А так скажу, что у нас вторая игра на выезде, и теперь будем готовиться дальше.

Как оцениваю игру Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого? Так, 50 на 50. Лидеры должны быть лидерами, должны нести основную нагрузку, делать результат. Но если они проигрывают свой микроматч, то о чем тут можно говорить», — цитирует Крикунова официальный сайт «Металлурга».