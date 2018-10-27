Пакаринен: первый период стал для «Металлурга» уроком, но мы заслужили победу

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Ииро Пакаринен подвёл итоги домашнего матча с московским «Динамо» (2:1). В этой игре финн отметился заброшенной шайбой.



«Что случилось в начале матча? Думаю, мы начали слишком медленно, не играли так хорошо в первом периоде, как должны были. Но мы забросили шайбу и после этого играли уже на порядок лучше – второй и третий периоды можно занести команде в актив. Это нам урок. Но своей игрой мы заслужили победу.



Конечно, когда ты выигрываешь 2:1 – ты выигрываешь, и тебе уже можно не забивать, а главное, не пропустить. Думаю, у нас это получилось неплохо, к тому же Кошечкин сыграл блестяще. Важная победа для нас», — цитирует хоккеиста пресс-служба магнитогорского клуба.

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