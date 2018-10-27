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Голевая передача Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в игре с «Нью-Джерси»

Голевая передача Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в игре с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «дьяволов».

В состав победителей результативные броски на счету Кайла Палмьери, Тейлора Холла и Блейка Коулмана, у гостей отличились Майк Мэтисон и Майк Хоффман.

Нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл 19 минут 51 секунду, отдал одну голевую передачу, заработал показатель полезности «-1» и нанёс три броска в створ. Максим Мамин оформил три силовых приёма за 5 минут 54 секунды. На счету Богдана Киселевича один хит и один силовой приём за 13 минут 44 секунды, проведённых на льду.

«Дьяволы» прервали серию из трёх поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2018, суббота. 19:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 2
1:0, 2:0, 0:2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Палмьери (Сиверсон, Хишир) – 19:50 (5x5), 2:0 – Холл (Палмьери, Хишир) – 23:05 (5x5), 3:0 – Коулман (Мюллер, Зейджак) – 33:21 (5x5), 3:1 – Мэтисон (Юбердо) – 55:03 (5x5), 3:2 – Хоффман (Яндл, Дадонов) – 59:45 (6x5)

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

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