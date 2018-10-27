Тренер петербургского «Динамо» Константин Горовиков вошёл в тренерский штаб олимпийской сборной России, информирует официальный сайт клуба.



На днях двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина пополнил тренерский штаб питерского клуба. Горовиков отправится в составе олимпийской сборной в Крефельд, где пройдёт Кубок Германии (7–11 ноября), в котором соперниками российской команды станут сборные Словакии, Швейцарии и Германии.



Горовиков защищал цвета СКА (1994–1999, 2004–2005, 2007–2010). Последние семь лет игровой карьеры провёл в московском «Динамо», с которым выиграл два Кубка Гагарина (2012, 2013). Также Константин выступал за «Салават Юлаев», «Северсталь» и «Авангард».

Константин Горовиков пополнил тренерский штаб питерского «Динамо»