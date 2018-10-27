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«Айлендерс» разгромил на выезде «Филадельфию», у Проворова «-2»

«Айлендерс» разгромил на выезде «Филадельфию», у Проворова «-2»
Хоккей / КХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 6:1 в пользу «островитян».

Дублем в составе клуба из Нью-Йорка отметился Брок Нельсон, ещё по одной шайбе забросили Леонид Комаров, Антони Бовиллье, Адам Пелеч и Андерс Ли. У проигравшей команды автором результативного броска стал Йори Лехтеря.

Нападающий «лётчиков» Михаил Воробьёв провёл на льду 7 минут 29 секунд и нанёс один бросок в створ. Защитник клуба из Пенсильвании Иван Проворов заработал показатель полезности «-2» за 23 минуты 10 секунд.

«Филадельфия» потерпела третье поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2018, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 6
0:2, 1:1, 0:3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Комаров (Пелеч, Бойчук) – 11:38 (5x5), 0:2 – Бовиллье (Эберле, Барзал) – 13:20 (5x5), 0:3 – Нельсон (Бейли, Ли) – 24:58 (5x5), 1:3 – Лехтеря – 26:28 (5x5), 1:4 – Пелеч (Ли) – 48:17 (5x5), 1:5 – Нельсон (Ли) – 48:58 (5x5), 1:6 – Ли (Барзал, Бейли) – 51:09 (5x4)

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

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