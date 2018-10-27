«Айлендерс» разгромил на выезде «Филадельфию», у Проворова «-2»

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 6:1 в пользу «островитян».



Дублем в составе клуба из Нью-Йорка отметился Брок Нельсон, ещё по одной шайбе забросили Леонид Комаров, Антони Бовиллье, Адам Пелеч и Андерс Ли. У проигравшей команды автором результативного броска стал Йори Лехтеря.



Нападающий «лётчиков» Михаил Воробьёв провёл на льду 7 минут 29 секунд и нанёс один бросок в створ. Защитник клуба из Пенсильвании Иван Проворов заработал показатель полезности «-2» за 23 минуты 10 секунд.

«Филадельфия» потерпела третье поражение подряд.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19