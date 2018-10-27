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Защитник «Тампы» Виктор Хедман пропустит ближайший матч команды из-за травмы

Защитник «Тампы» Виктор Хедман пропустит ближайший матч команды из-за травмы
Хоккей / НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман получил травму верхней части тела, сообщает пресс-служба «молний». Швед покинул лёд в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2) после силового приёма Райна Ривза.

Состояние 27-летнего хоккеиста будет оценено в течение ближайшей недели. Таким образом, он пропустит предстоящий матч с «Аризоной Койотс». Кроме того, со дня на день в строй должен вернуться нападающий Ондржей Палат, у которого повреждение нижней части тела.

В этом сезоне Хедман провёл девять матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-3» и шести минутах штрафного времени. Швед выступает за «молний» с сезона-2009/10.

Подопечные Джона Купера занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В десяти матчах нынешнего сезона «Тампа» набрала 14 очков.

Видео травмы Хедмана можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.

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