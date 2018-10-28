Ковалёв: Малкин агрессивнее Дацюка, он может протащить шайбу через всю площадку

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, известный в прошлом нападающий Алексей Ковалёв оценил игровые качества нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и форварда СКА Павла Дацюка.



«Я считаю Малкина главным виртуозом среди игроков НХЛ, с которыми мне довелось играть. Почему Женя выше Дацюка? В принципе это одинаковые по стилю и качеству игроки. Но, как я думаю, у Жени немного больше импровизации, когда он набирает скорость и мощно катит к воротам.



А вот Паша скорее жонглёр. Пытается создать больше возможностей для партнёра. Малкин же агрессивнее, может пропереть с шайбой через всю площадку, обыграть двух-трёх человек и забить», — приводит слова Ковалёва официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19