Хет-трик Форсберга не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Леон Драйзайтль (2+0), Дрейк Каджула (2+0), Коннор Макдэвид (1+1), Дарнелл Нурс (1+1) и Тобиас Ридер (0+2). Вратарь гостей Микко Коскинен совершил 24 сейва.

Хет-триком в составе «Предаторз» отметился форвард Филип Форсберг. Три результативные передачи на свой счёт записал Райан Джохансен. Голкипер Юусе Сарос отразил 30 бросков из 34. Нападающие Кевин Фиала и Кайл Туррис окончили матч с показателем полезности «-3».