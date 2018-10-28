Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC FIGHT NIGHT VOLKAN VS SMITH
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Хет-трик Форсберга не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Хет-трик Форсберга не спас «Нэшвилл» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Леон Драйзайтль (2+0), Дрейк Каджула (2+0), Коннор Макдэвид (1+1), Дарнелл Нурс (1+1) и Тобиас Ридер (0+2). Вратарь гостей Микко Коскинен совершил 24 сейва.

Хет-триком в составе «Предаторз» отметился форвард Филип Форсберг. Три результативные передачи на свой счёт записал Райан Джохансен. Голкипер Юусе Сарос отразил 30 бросков из 34. Нападающие Кевин Фиала и Кайл Туррис окончили матч с показателем полезности «-3».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2018, суббота. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 5
0:1, 1:2, 2:2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Каджула (Нурс, Ридер) – 11:41 (5x5), 0:2 – Драйзайтль (Лучич, Макдэвид) – 24:14 (5x4), 1:2 – Форсберг (Джохансен, Суббэн) – 38:46 (5x4), 1:3 – Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 38:53 (5x5), 1:4 – Драйзайтль (Ридер, Клефбом) – 44:19 (5x5), 2:4 – Форсберг (Джохансен, Арвидссон) – 44:43 (5x5), 3:4 – Форсберг (Джохансен, Суббэн) – 55:54 (6x4), 3:5 – Каджула – 58:14 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент