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«Вашингтон» по буллитам обыграл «Калгари», у Кузнецова две передачи

«Вашингтон» по буллитам обыграл «Калгари», у Кузнецова две передачи
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась с разгромным счётом 4:3 Б (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Калгари» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Автором победного буллита стал швед Никлас Бекстрём. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Якуб Врана, Ти Джей Оши и Мэтт Нисканен.

Александр Овечкин дважды бросил в створ ворот и отметился передачей за 19 минут и 45 секунд, проведённых на льду. У Евгения Кузнецова также два броска и две передачи за 20 минут 17 секунд. На счету Дмитрия Орлова, сыгравшего 23.16, показатель полезности «-1» и два хита.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2018, суббота. 23:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3 : 4
2:2, 0:1, 1:0, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Врана (Кузнецов) – 09:28 (5x5), 0:2 – Оши (Овечкин, Кузнецов) – 14:27 (5x4), 1:2 – Хэмоник (Монахан, Годро) – 14:42 (5x5), 2:2 – Линдхольм (Годро, Джордано) – 16:54 (5x4), 2:3 – Нисканен (Коннолли, Яшкин) – 37:03 (5x5), 3:3 – Ткачук (Андерссон, Джордано) – 58:33 (6x5), 3:4 – Бекстрём – 65:00 ( ПБ)
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