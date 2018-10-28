«Нэшвилл» — «Эдмонтон»: Коскинен одержал победу в дебютном матче за «нефтяников»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу гостей.

Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен одержал первую победу в сезоне НХЛ. Финский вратарь проводил первый матч в сезоне и отразил 24 броска по воротам из 27. Он стал 15-м голкипером в истории клуба, которому удалось одержать победу в дебютном матче за «нефтяников».

Свою предыдущую победу в НХЛ Коскинен одержал 11 февраля 2011 года за «Нью-Йорк Айлендерс». Между этими победами прошло 7 лет и 258 дней.

На протяжении последних трёх сезонов 29-летний голкипер выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Коскинен принял участие в 29 играх, отражая 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,57. В плей-офф финский голкипер сыграл 15 матчей, одержав победу в десяти из них.