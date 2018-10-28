«Сент-Луис» — «Чикаго»: О'Райлли забросил первым же броском на 18-й секунде

Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли открыл счёт в матче регулярного сезона с «Чикаго Блэкхоукс». Канадский форвард «блюзменов» поразил ворота соперников уже на 18-й секунде встречи, это был первый бросок в матче.

Во время позиционной атаки Зак Сэнфорд сделал отличную передачу на дальнюю штангу, а О'Райлли броском в касание пробил Кори Кроуфорда.

Эта шайба стала для канадского нападающего 3-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 435 (158+277) баллами за результативность в 661 матчах.

В матче продолжается первый период, счёт 2:1 в пользу «Сент-Луиса».

Посмотреть видео заброшенной шайбы Райана О'Райлли также можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»