Овечкин подарил свою клюшку юному болельщику «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил клюшку болельщику «Вашингтона» во время предматчевой разминки перед игрой с «Калгари Флэймз» (4:3 Б).

Россиянин передал клюшку через заградительное стекло прямо в руки мальчика, который был одет в свитер «столичных». В самой встрече Овечкин отметился результативной передачей, набрав 14 (8+6) очко в нынешнем сезоне.

Всего в НХЛ российский нападающий отметился 1136 (615+521) баллами за результативность в 1013 матчах.

Посмотреть видео эпизода вы можете в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»