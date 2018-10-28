«Сент-Луис» — «Чикаго»: Тарасенко забросил четвёртую шайбу в сезоне

Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2, продолжается третий период). Ассистентами выступили Райан О'Райлли и Винс Данн. Ворота «Блэкхоукс» защищает Кори Кроуфорд.

Эта шайба стала для российского нападающего 4-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 358 (182+176) баллами за результативность в 431 матче.

Видео взятия ворот в исполнении Тарасенко доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Также, в этом матче свою 2-ю шайбу в сезоне забросил форвард «Чикаго» Артём Анисимов. Россиянин отличным броском поразил ворота Джейка Аллена после передачи Патрика Кейна.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»