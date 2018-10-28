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Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Чикаго», у Анисимова 3 очка

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Чикаго», у Анисимова 3 очка
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 2:1, 3:0) в пользу хозяев.

По три очка в составе победителей набрали Алекс Пьетранджело (1+2), Зак Сэнфорд (1+2) и Райан О'Райлли (1+2). Дубль оформил российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. Иван Барбашёв очков не набрал.

Самыми результативными игроками в составе «Чикаго» стали Патрик Кейн (2+1) и Артём Анисимов (1+2), которые набрали по три балла за результативность.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). Голами у «Миннесоты» отметились Микаэль Гранлунд, Эрик Стаал и Юнас Бродин. Голкипер гостей Семён Варламов отразил 25 бросков из 27.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
7 : 3
2:2, 2:1, 3:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – О'Райлли (Сэнфорд, Парэйко) – 00:18 (5x5), 1:1 – Кейн (Анисимов, Саад) – 03:47 (5x5), 2:1 – Сэнфорд (Перрон, О'Райлли) – 05:28 (5x5), 2:2 – Анисимов (Кейн) – 18:50 (5x5), 3:2 – Тарасенко (Данн, О'Райлли) – 21:39 (5x4), 4:2 – Бозак (Сундквист, Сэнфорд) – 25:14 (5x5), 4:3 – Кейн (Анисимов, Йокихарью) – 36:59 (5x5), 5:3 – Тарасенко (Пьетранджело, Шварц) – 55:40 (5x5), 6:3 – Пьетранджело (Боумистер, Шенн) – 58:02 (en), 7:3 – Стин (Шенн, Пьетранджело) – 59:44 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3 : 2
0:1, 1:0, 2:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Барберио (Каменев) – 05:54 (5x5), 1:1 – Гранлунд (Нидеррайтер, Стаал) – 27:15 (5x5), 2:1 – Стаал (Гранлунд, Цукер) – 50:16 (5x4), 3:1 – Бродин (Сперджен, Фер) – 57:17 (en), 3:2 – Ландеског (Рантанен) – 59:18 (6x5)
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