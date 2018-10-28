Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Чикаго», у Анисимова 3 очка

«Сент-Луис Блюз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 2:1, 3:0) в пользу хозяев.

По три очка в составе победителей набрали Алекс Пьетранджело (1+2), Зак Сэнфорд (1+2) и Райан О'Райлли (1+2). Дубль оформил российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. Иван Барбашёв очков не набрал.

Самыми результативными игроками в составе «Чикаго» стали Патрик Кейн (2+1) и Артём Анисимов (1+2), которые набрали по три балла за результативность.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). Голами у «Миннесоты» отметились Микаэль Гранлунд, Эрик Стаал и Юнас Бродин. Голкипер гостей Семён Варламов отразил 25 бросков из 27.