Владислав Каменев в матче с «Миннесотой» набрал своё первое очко в НХЛ

«Миннесота Уайлд» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев.

В этом встрече российский форвард «Колорадо» Владислав Каменев набрал своё первое очко в официальных матчах Национальной хоккейной лиги. Он выступил ассистентом в голевой комбинации, завершившейся точным броском защитника Марка Барберио.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Владислав Каменев был выбран клубом «Нэшвилл Предаторз» во втором раунде драфта -2014 под общим 42-м номером. Всего в НХЛ 22-летний хоккеист провёл 12 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19