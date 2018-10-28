Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC FIGHT NIGHT VOLKAN VS SMITH
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Аризона» забросила 7 шайб «Тампе», у Сергачёва «-6»

«Аризона» забросила 7 шайб «Тампе», у Сергачёва «-6»
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» победила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась с разгромным счётом 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Тампы» это поражение стало третьим в сезоне.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился Михаэль Грабнер. По два балла за результативность в составе «Аризоны» также набрали: Винсент Хиностроза (1+1), Алекс Голигоски (0+2) и Брэд Ричардсон (0+2). Форвард «Тампы» Адам Эрни стал автором единственной шайбы своей команды.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 17 секунд, очков не набрал и окончил матч с показателем «-3». У защитника Михаил Сергачёва показатель полезности «-6». Голкипер Андрей Василевский провёл этот матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
7 : 1
3:0, 2:0, 2:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Истерли (Ричардсон, Хиностроза) – 06:55 (5x5), 2:0 – Келлер (Демерс, Гальченюк) – 08:51 (5x5), 3:0 – Степан (Перлини, Голигоски) – 12:57 (5x5), 4:0 – Хиностроза (Голигоски, Раанта) – 28:26 (5x5), 5:0 – Грабнер (Ричардсон) – 31:48 (4x5), 6:0 – Грабнер – 48:59 (4x5), 6:1 – Эрни (Джонсон, Гурд) – 49:27 (5x4), 7:1 – Паник – 52:50 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент