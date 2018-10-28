«Аризона» забросила 7 шайб «Тампе», у Сергачёва «-6»

«Аризона Койотс» победила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась с разгромным счётом 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Тампы» это поражение стало третьим в сезоне.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился Михаэль Грабнер. По два балла за результативность в составе «Аризоны» также набрали: Винсент Хиностроза (1+1), Алекс Голигоски (0+2) и Брэд Ричардсон (0+2). Форвард «Тампы» Адам Эрни стал автором единственной шайбы своей команды.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 17 секунд, очков не набрал и окончил матч с показателем «-3». У защитника Михаил Сергачёва показатель полезности «-6». Голкипер Андрей Василевский провёл этот матч в запасе.