Остон Мэттьюс из-за травмы плеча не доиграл матч с «Виннипегом»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) в пользу хозяев. Решающим в матче стал третий период, в котором канадский клуб забросил трижды.

В начале второго периода травму получил лидер «Торонто» Остон Мэттьюс. Американский форвард повредил плечо в результате силового приёма Джейкоба Трубы. После матча главный тренер «кленовых листьев Майк Бэбкок сообщил, что Мэттьюс пропустит ближайшую тренировку команды.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Назем Кадри, Джейк Гардинер и Каспери Капанен. Две результативные передачи на счету Митчелла Марнера. Россияне Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.