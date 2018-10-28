Малкин набрал очки в 7-й игре кряду и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и закончилась с разгромным счётом 5:0 (0:0, 0:2, 0:3) в пользу гостей. Для «Питтсбурга» эта победа стала четвёртой кряду.

Главным героем встречи стал российский форвард гостей Евгений Малкин, который оформил дубль и отметился результативной передачей. Воспитанник магнитогорского «Металлурга» продлил результативную серию до семи матчей. На счету Малкина стало 18 (5+13) очков в девяти матчах сезона, благодаря чему он делит второе место в бомбардирской гонке с Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш». Лидирует ещё один представитель «Эвеланш» Микко Рантанен (21 очко).

Видео второго гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

В игре с «Ванкувером» Малкин провёл на льду 18 минут 18 секунд (4.52 – в большинстве, показатель полезность «+3») и нанёс шесть бросков в створ ворот.