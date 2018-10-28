Малкин: когда Кессел ленится, я не могу сделать всё сам

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:0) пошутил на тему взаимодействия со своим партнёром по звену Филом Кесселом.

«Когда Кессел играет великолепно, тогда и я великолепен. Когда Кессел ленится, я не могу сделать всё сам», — приводятся слова Малкина в «твиттере» Pens Inside Scoop.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга», набрав 3 (2+1) очка в матче, продлил свою результативную серию до семи матчей. На счету Малкина стало 18 (5+13) очков в девяти матчах сезона, благодаря чему он делит второе место в бомбардирской гонке с Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш». Лидирует ещё один представитель «Эвеланш» Микко Рантанен (21 очко).