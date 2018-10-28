Тарасенко вышел на 8-е место в истории «Сент-Луиса» по заброшенным шайбам

«Сент-Луис Блюз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 2:1, 3:0) в пользу хозяев.

Нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко забросил 182-ю и 183-ю шайбы в карьере и вышел на восьмое место в истории клуба по этому показателю, опередив Александра Стина. Первое место занимает Бретт Халл (527), на второй строчке расположился Берни Федерко (352), топ-3 замыкает Брайан Саттер (303). Следом идут Гарри Ангер (292), Кейт Ткачак (208), Дэвид Бэйкс (206) и Павол Демитра (204).

Видео второго гола российского форварда также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.