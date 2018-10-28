«Бостон» — «Монреаль» — 0:3. Видеообзор матча

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» дома уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1). Главным героем матча стал голкипер гостей Кэри Прайс, который оформил шат-аут, отразив 33 броска.

Канадский вратарь одержал 290-ю победу в составе «Канадиенс» и вышел на второе место в истории «Монреаля» по победам в НХЛ. Прайс улучшил результат Патрика Руа (289). Клубный рекорд принадлежит Жаку Планту — 314 выигранных матчей.



В нынешнем сезоне Прайс одержал четыре победы в семи играх при коэффициенте надёжности 2,13 и 92,2% отражённых бросков. За карьеру в клубе (Прайс играет в «Канадиенс» с 2007 года) голкипер выиграл 290 матчей из 565 при коэффициенте надёжности 2,46 и 91,8% отражённых бросков.

«Чемпионат» предлагает видеообзор лучших моментов матча.