Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Малкина, дубль Тарасенко, три очка Панарина

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 10 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

Главным героем матча с «Ванкувером» стал российский форвард гостей Евгений Малкин, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 18 минут 41 секунду, совершил 3 броска, а также стал одним из немногих, кто сумел завершить матч с нейтральным показателем полезности. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 17 секунд, очков не набрал и закончил матч с показателем «-3». У защитника Михаил Сергачёва показатель полезности «-6». Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший в сумме 3 (2+1) балла за результативность в матче. Дубль оформил российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. Иван Барбашёв подрался. Самыми результативными игроками в составе «Чикаго» стали Патрик Кейн (2+1) и Артём Анисимов (1+2), набравшие по три балла за результативность.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 25 из 27 92,6 2:3