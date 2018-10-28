Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Малкина, дубль Тарасенко, три очка Панарина

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 10 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.
Главным героем матча с «Ванкувером» стал российский форвард гостей Евгений Малкин, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 18 минут 41 секунду, совершил 3 броска, а также стал одним из немногих, кто сумел завершить матч с нейтральным показателем полезности. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 17 секунд, очков не набрал и закончил матч с показателем «-3». У защитника Михаил Сергачёва показатель полезности «-6». Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший в сумме 3 (2+1) балла за результативность в матче. Дубль оформил российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. Иван Барбашёв подрался. Самыми результативными игроками в составе «Чикаго» стали Патрик Кейн (2+1) и Артём Анисимов (1+2), набравшие по три балла за результативность.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|25 из 27
|92,6
|2:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|19.46
|Мамин (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|0
|-
|05.54
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|19.45
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|0
|4
|2
|0
|0
|38%
|20.17
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|2+1
|+2
|0
|6
|0
|0
|-
|19.03
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+2
|+2
|0
|1
|0
|1
|38%
|19.38
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|5
|1
|2
|1
|-
|09.42
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|2+0
|0
|0
|6
|0
|2
|-
|19.14
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+1
|0
|0
|3
|2
|0
|40%
|08.22
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-3
|0
|0
|2
|0
|-
|16.17
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|2+1
|+3
|2
|6
|0
|0
|44%
|18.18
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|1
|-
|18.41
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|4
|0
|1
|0
|-
|08.16
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|0
|-
|20.21
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|1
|-
|13.13
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|1
|-
|23.16
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-6
|0
|2
|0
|0
|-
|18.18
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|0
|4
|2
|-
|23.10
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|13.44
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|08.01