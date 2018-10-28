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Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Малкина, дубль Тарасенко, три очка Панарина

Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Малкина, дубль Тарасенко, три очка Панарина
Хоккей / НХЛ

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 10 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

Главным героем матча с «Ванкувером» стал российский форвард гостей Евгений Малкин, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 18 минут 41 секунду, совершил 3 броска, а также стал одним из немногих, кто сумел завершить матч с нейтральным показателем полезности. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 17 секунд, очков не набрал и закончил матч с показателем «-3». У защитника Михаил Сергачёва показатель полезности «-6». Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший в сумме 3 (2+1) балла за результативность в матче. Дубль оформил российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. Иван Барбашёв подрался. Самыми результативными игроками в составе «Чикаго» стали Патрик Кейн (2+1) и Артём Анисимов (1+2), набравшие по три балла за результативность.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»25 из 2792,62:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+1-10300-19.46
Мамин (н)«Флорида»0+000030-05.54
Овечкин (н)«Вашингтон»0+100201-19.45
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+20420038%20.17
Панарин (н)«Коламбус»2+1+20600-19.03
Анисимов (н)«Чикаго»1+2+2010138%19.38
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+005121-09.42
Тарасенко (н)«Сент-Луис»2+000602-19.14
Каменев (н)«Колорадо»0+10032040%08.22
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+0-30020-16.17
Малкин (н)«Питтсбург»2+1+3260044%18.18
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000301-18.41
Задоров (з)«Колорадо»0+0+14010-08.16
Зайцев (з)«Торонто»0+0+10010-20.21
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10001-13.13
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10021-23.16
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0-60200-18.18
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20042-23.10
Киселевич (з)«Флорида»0+000011-13.44
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+000101-08.01
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