«Амур» принял участие в ежегодной всемирной акции «Розовая ленточка», информирует официальный «твиттер» хабаровского клуба.

Акция направлена на поддержку больных раком молочной железы, а также на сбор средств для проведения мероприятий по предотвращению этого онкологического заболевания, его диагностированию, лечению и реабилитации. Программа поддерживается президентами разных стран на государственном уровне, коронованными особами, людьми из медицинских кругов, известными людьми, коммерческими и неправительственными общественными организациями.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Амура».

Напомним, что команда Николая Борщевского занимает 11-е место в Восточной конференции, имея на своём счету 14 очков после 21 проведённого матча.