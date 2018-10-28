Проворов: надо как можно скорее понять, что, чёрт возьми, вообще происходит

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал поражение (1:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Это поражение стало для «лётчиков» третьим подряд. При этом общая разница шайб за это время составила 2-13.

«Никто сейчас не счастлив. Надо играть лучше и как можно скорее понять, что, чёрт возьми, вообще происходит», — цитирует Проворова официальный сайт НХЛ.

Защитник «Флайерз» не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-2». Также в его активе 23 минуты на льду, четыре силовых приёма и два блок-шота. Он ни разу не бросил по воротам.

После матча главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол в очередной раз публично раскритиковал игру российского форварда «лётчиков» Михаила Воробьёва.